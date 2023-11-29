Мир 29 ноября 2023, 17:35 Умершему участнику Сталинградской битвы в Молдавии отказали в последних почестях Молдавия отказала в последних почестях участнику Сталинградской битвы Гладкову Моя Война Цикл фильмов / YouTube

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Минобороны Молдавии отказало в воинских почестях умершему на 103-м году жизни полковнику гвардии Павлу Гладкову, последнему в стране участнику Сталинградской и Курской битв. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Агентство военной науки и памяти не стало организовывать церемонию прощания с ветераном в Колонном зале Дома Национальной армии, а Минобороны отказалось выделить салютную команду.

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Издание напомнило, что солдаты называли Павла Гладкова, командовавшего огневым взводом, своим спасителем. За четыре года он прошел половину континента пешком, получил Орден Республики. Национальный комитет «Победа» в Молдавии обратился в Министерство обороны страны с просьбой об организации почетного караула, военного оркестра и салютной команды, а Агентство военной науки и памяти попросило выделить для прощания с ветераном Колонный зал. Однако по всем просьбам пришел отказ. Авторы материала с горечью констатировали, что «сегодня у нас другие герои» — улицы называют в честь гитлеровских коллаборационистов, а памятники возводят тем, кто пришел на молдавскую землю с мечом.

Ранее Молдавия анонсировала присоединение к санкциям против России. Страна не оставит этот шаг без ответа.