«Умершая при рождении» дочь вернулась к матери спустя 29 лет. Но уже мужчиной

Женщина родила своего первого ребенка в 17 лет. Она назвала дочь Кристин, но малышку так и не увидела. Мать Бехарано убедила ее, что ребенок умер через 15 минут после появления на свет. Спустя несколько месяцев после смерти первенца американка вышла замуж. Супруги родители пятерых детей.

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В 2018 году женщина получила электронное письмо от незнакомого человека. Он рассказал о тесте ДНК, результаты которого показали, что Бехарано — его мать. Оказалось, что ребенок выжил, его удочерила семейная пара из Лас-Вегаса. Когда девочка повзрослела, она сменила пол и стала мужчиной. Сейчас сын Бехарано живет в Нью-Джерси с женой и ребенком.

Американка не обращает внимание на превращение дочери в сына. Главное, что к ней вернулся ее ребенок.

Муж Бехарано теперь тоже общается с ее сыном, хотя и не является его биологическим отцом. Они переписываются каждое утро.