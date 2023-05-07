Мир 07 мая 2023, 17:57 Умершая олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи была беременна — СМИ Daily Mail: найденная мертвой олимпийская чемпионка Боуи ждала ребенка РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, американка Тори Боуи, которую нашли мертвой в ее доме во Флориде, была на седьмом или восьмом месяце беременности. Об этом написал таблоид Daily Mail со ссылкой на источник.

Спортсменке был всего 32 года. Следователи не ичключили насильственную смерть, но точную причину пока не называют.

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Друзья и знакомые рассказали о «неустойчивом и беспокойном поведении» Боуи в последнее время: якобы однажды она кричала на своего парня, держа в руке нож, а был случай, когда легкоатлетка забрасывала соседский дом яйцами. Из судебных документов следует, что у Тори Боуи были крупные долги: она не выплатила ассоциации домовладельцев 220 тысяч долларов, и ее дом стоимостью около 500 тысяч уже два года как находился на грани конфискации.

Американка пришла в легкую атлетику еще школьницей, стала чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро в эстафете 4×100 метров, там же завоевала «серебро» и «бронзу». Являлась двукратной чемпионкой и бронзовым призером мировых первенств.

О смерти Боуи стало известно 3 мая.