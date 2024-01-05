Мир 05 января 2024, 19:57 Умеров похвастал «продуктивным разговором» с министром обороны Польши о передовой Умеров проинформировал главу Минобороны Польши о ситуации на передовой Eugen Kotenko / Global Look Press

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о «продуктивном» разговоре с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом. Предметом беседы стала ситуация на передовой. Комментарий украинский министр опубликовал в соцсети X.

Никаких подробностей «продуктивного» разговора Умеров не привел, но отметил, что поздравил Косиняка-Камыша с назначением и предоставил ему обновленную информацию об обстановке на передовой.

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Также он пригласил польского коллегу посетить Киев. Отдельно Умеров выразил благодарность властям Польши за стремление усилить свою роль в коалициях возможностей.

Это, по его оценке, сможет поспособствовать безопасности Европы и польским национальным интересам.

Накануне, 4 января, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о том, что военные власти страны настаивают на усилении мобилизации. По его словам, главком ВСУ Валерий Залужный и Умеров заявили об этом на заседании комитета по нацбезопасности.

«Они подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая боевых действий. Не будет усиления — некому будет защищать государство», — указал Гончаренко.