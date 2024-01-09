Мир 09 января 2024, 02:58 Умеров отчитался о закупке 50 тысяч комплектов женской военной формы Глава Минобороны Умеров: для ВСУ закупили 50 тысяч комплектов женской формы Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360tv в

Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Об этом отчитался глава ведомства Рустем Умеров в социальной сети.

«Впервые Минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников», — написал глава Минобороны.

Реклама

Умеров также сообщил о снижении стоимости наушников. После переговоров с поставщиком государство сэкономило 11,7 миллиона гривен, это около 308 тысяч долларов.

ВСУ 26 декабря перебросили под Купянск в качестве штурмовиков представителей взвода материально-технического обеспечения, в составе которого есть женщины. В России отметили «нецелевое использование» подразделения.

Ранее российские бойцы спасли раненую украинскую военнослужащую, брошенную ВСУ на поле боя. Солдаты ВС РФ эвакуировали пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь.