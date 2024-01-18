18 января 2024, 09:58
Умеров не поехал во Францию «по соображениям безопасности»
Министр обороны Украины Умеров не поехал во Францию из соображений безопасности
Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил рабочий визит во Францию из «соображений безопасности». Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню должен был встретиться в Париже с Умеровым в четверг, 18 января. Министры планировали дать старт конференции по запуску «Артиллерийской коалиции» и вместе посетить промышленные объекты.
Реклама
«Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию „по соображениям безопасности“», — указали авторы материала, ссылаясь на французское министерство обороны.
Умеров примет участие в запуске «Артиллерийской конференции» по видеосвязи.
Недавно главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный прибыл в Харьковскую область. Там он встретился с другими представителями министерства обороны страны. Как предположил британский эксперт Александр Меркурис, Залужный посетил регион из-за опасений, что российские войска возьмут всю область целиком под свой контроль.
Париж
Украина
Франция
Реклама
Реклама