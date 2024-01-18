Мир 18 января 2024, 09:58 Умеров не поехал во Францию «по соображениям безопасности» Министр обороны Украины Умеров не поехал во Францию из соображений безопасности Boris Roessler / Global Look Press

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Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил рабочий визит во Францию из «соображений безопасности». Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню должен был встретиться в Париже с Умеровым в четверг, 18 января. Министры планировали дать старт конференции по запуску «Артиллерийской коалиции» и вместе посетить промышленные объекты.

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«Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию „по соображениям безопасности“», — указали авторы материала, ссылаясь на французское министерство обороны.

Умеров примет участие в запуске «Артиллерийской конференции» по видеосвязи.

Недавно главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный прибыл в Харьковскую область. Там он встретился с другими представителями министерства обороны страны. Как предположил британский эксперт Александр Меркурис, Залужный посетил регион из-за опасений, что российские войска возьмут всю область целиком под свой контроль.