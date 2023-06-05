Мир 05 июня 2023, 21:51 Умерла звезда сериала «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня Актриса Лилита Озолиня умерла в Латвии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась в 76 лет. Об этом сообщил театр «Дайлес».

«Сообщаем, что 5 июня скончалась Лилита Озолиня», — сказано в публикации.

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В заявлении театра говорится, что артистка умерла неожиданно в понедельник, 5 июня. Причины смерти, а также других подробностей не приводилось.

Дебют Лилиты Озолиня в кино состоялся в 1967 году, когда ее пригласили на роль в фильме «Когда дождь и ветер стучат в окно» режиссера Алоиза Бренча. В 1980 году актриса снялась в сериале «Долгая дорога в дюнах», который стал очень популярным в СССР. После этого она получила роли в мюзикле «Краткое наставление в любви», комедии «Личная жизнь Деда Мороза» и детективе «Двойной капкан».

После распада Советского Союза актриса играла на сценах театра «Дайлес» и Рижского театра русской драмы.