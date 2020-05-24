Умерла звезда Netflix и рестлер Хана Кимура
О смерти Кимуры сообщила рестлинг-организация Stardom Wrestling в официальном аккаунте в Twitter.
«С большим прискорбием сообщаем, что Хана скончалась. Пожалуйста, отнеситесь с уважением и помолитесь вместе с ее семьей и друзьями. Мы ценим вашу поддержку в это непростое время», — сказано в заявлении организации.
У фанатов Кимуры возникли определенные подозрения, пишет Variety. Они заметили ее пугающие посты в Twitter, в которых девушка писала, что хочет перестать быть человеком. Накануне появления сообщений о ее смерти Кимура опубликовала в Instagram свою фотографию с кошкой и подписью: «Прощайте».
В спорт Хану в 2016 году привела ее мать Киоко Кимура, тоже профессиональный рестлер. Девушка добилась заметных успехов, а затем с 20-й серии стала участницей шоу «Дом с террасой», в котором шестеро молодых людей живут вместе.
Сервис Netflix объявил, что дебютный показ уже снятых новых серий шоу откладывается.