Умерла звезда Netflix и рестлер Хана Кимура

На 22-м году жизни умерла рестлер и звезда японского шоу «Дом с террасой», которое транслировал Netflix, Хана Кимура. О причинах ее ухода из жизни ничего не сообщается, но он может быть добровольным из-за травли в соцсетях, которой подвергалась девушка.

О смерти Кимуры сообщила рестлинг-организация Stardom Wrestling в официальном аккаунте в Twitter.

«С большим прискорбием сообщаем, что Хана скончалась. Пожалуйста, отнеситесь с уважением и помолитесь вместе с ее семьей и друзьями. Мы ценим вашу поддержку в это непростое время», — сказано в заявлении организации.

У фанатов Кимуры возникли определенные подозрения, пишет Variety. Они заметили ее пугающие посты в Twitter, в которых девушка писала, что хочет перестать быть человеком. Накануне появления сообщений о ее смерти Кимура опубликовала в Instagram свою фотографию с кошкой и подписью: «Прощайте».

В спорт Хану в 2016 году привела ее мать Киоко Кимура, тоже профессиональный рестлер. Девушка добилась заметных успехов, а затем с 20-й серии стала участницей шоу «Дом с террасой», в котором шестеро молодых людей живут вместе.

Сервис Netflix объявил, что дебютный показ уже снятых новых серий шоу откладывается.