Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки»

Чешская актриса театра и кино Либуше Шафранкова, сыгравшая главную роль в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CNN Prima News.

Информацию о смерти актрисы подтвердил ее сын Йозеф Абрам. Причиной мог стать рак легких. Шафранкова боролась с ним последние годы.

Актриса родилась 7 июня 1953 года в городе Брно в Чехии. В кино она дебютировала в возрасте 17 лет. Широкую известность ей принес фильм «Три орешка для Золушки». Он вышел на экраны в 1973 году.

Одна из картин с ее участием, «Коля», снятая в 1966 году, завоевала премию «Оскар».

В конце мая ушел из жизни актер из сериалов «Прослушка» и «Закон и порядок» Роберт Хоган. Ему было 87 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии, сообщала «Газета.ru».

За 60 лет актерской карьеры Хоган снялся в более чем 150 фильмах. Он играл в сериалах «Прослушка», «Закон и порядок», «Она написала убийство», «Сумеречная зона» и многих других картинах.