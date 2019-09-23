Умерла звезда «Бэтмена» и «Убить Билла 2»
Американский актер и продюсер армянского происхождения Сид Хэй, чье настоящее имя Сидней Эдди Мосесян, скончался. Ему было 80 лет, сообщил сайт RT со ссылкой на сообщение супруги погибшего.
«В субботу, 21 сентября 2019 года, мой свет, мое сердце, моя настоящая любовь, мой король, другая половина моей души, Сидни, перешел из этого царства в другое», — сообщила его супруга Сьюзен Оберг.
Причина смерти актера не уточняется. Между тем, 6 сентября СМИ со ссылкой на скриншот из профиля Хэйга в Instagram, сообщали, что артист попал в больницу в результате несчастного случая. Позднее это сообщение пропало со страницы актера. Других подробностей не сообщалось.
Сид Хэйг запомнился зрителю своим ролям в «Бэтмене» (1966), «Ангелах Чарли» (1976) и «Убить Билла 2» (2004), сообщил сайт «Дни.ру».