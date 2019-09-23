Умерла звезда «Бэтмена» и «Убить Билла 2»

«В субботу, 21 сентября 2019 года, мой свет, мое сердце, моя настоящая любовь, мой король, другая половина моей души, Сидни, перешел из этого царства в другое», — сообщила его супруга Сьюзен Оберг.

Причина смерти актера не уточняется. Между тем, 6 сентября СМИ со ссылкой на скриншот из профиля Хэйга в Instagram, сообщали, что артист попал в больницу в результате несчастного случая. Позднее это сообщение пропало со страницы актера. Других подробностей не сообщалось.

Сид Хэйг запомнился зрителю своим ролям в «Бэтмене» (1966), «Ангелах Чарли» (1976) и «Убить Билла 2» (2004), сообщил сайт «Дни.ру».