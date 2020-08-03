Умерла женщина, которой первой в США пересадили лицо

В США в возрасте 57 лет умерла Конни Калп, женщина, которой первой в США пересадили лицо после того, как муж выстрелил в нее из ружья. Она также стала самой долго жившей пациенткой, которая подверглась такой операции.

Об этом NBC News сообщил доктор Фрэнк Папай из клиники в Кливленде, где женщине была сделана уникальная операция. Неизвестно, чем была вызвана смерть Конни, но сообщается, что последние дни своей жизни она провела в больнице.

«Конни была невероятно смелой, энергичной женщиной и вдохновляла многих. Ее сила проявилась в том, что она была самой долгоживущей пациенткой по пересадке лица на сегодняшний день», — заявил руководитель отделения дерматологии и пластики клиники Кливленда доктор Папай. Он добавил, что Конни сделала всему человечеству дар непреходящей ценности, решившись первой в США на сложнейшую операцию.

Конни Калп попала в кливлендскую клинику в 2004 году, после того, как муж разрядил ей в лицо ружье, и попробовал застрелиться. Его спасли и посадили в тюрьму на семь лет. После того, как его выпустили, женщина заявила, что всегда будет его любить, но уже никогда не сможет быть с ним вместе.

В 2008 году врачи провели 22-часовую операцию, заменив Конни 80% лица, использовав материал умершего пациента. До это женщина перенесла около 30 пластических операций.

Трансплантат не помог Конни вернуть внешний облик после выстрела из дробовика. Но помог восстановить обоняние. Через несколько лет после операции она начала ощущать запах еды, мыла и духов.

Оставшуюся жизнь Конни посвятила борьбе с домашним насилием и поддержке тех, кому предстояло перенести операцию по пересадке лица.

В феврале этого года в Россию для продолжения лечения вернулась девочка с «маской Бэтмена». Ее мать заявила, что намерена сделать сколько угодной операций, чтобы ее дочка могла вести нормальный образ жизни.