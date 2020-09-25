Умерла вторая за полгода участница шоу о похудении

Колиеза МакМиллиан скончалась в 41 год. Точная причина смерти женщины пока не установлена. По словам ее родственников, недавно американка перенесла операцию по снижению веса. Участница шоу уже шла на поправку, но вскоре внезапно появилась новость о ее кончине.

У МакМиллиан осталось четверо дочерей.

Она не первая, кто умер в рамках шоу из-за похудения. В апреле скончался другой участник — 49-летний Джеймс Кинг.

«Я вешу 300 килограммов» — шоу, в котором люди с весом более 270 килограмм пытаются сбросить вес. Некоторым для этого требуется хирургическое вмешательство, написал сайт News.ru.