Умерла украинская актриса Марина Куклина

Тысячи человек пришли проводить в последний путь Канчели Подробнее

«Свет — это то, что излучала она. Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет <...> Светлая память тебе, светлая девочка», — написала она.

Причины смерти молодой актрисы пока неизвестны.

Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. Получила актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Начала служить в театре в 2007 году и сыграла в таких спектаклях, как «Полианна», «Дюймовочка», «Приведение замка Кентервиль».

Кроме работы на сцене, Куклина появлялась на съемочных площадках. За время своей творческой карьеры исполнила роли в 49 фильмах и сериалах. В их числе «Женский доктор», «Анна Герман» и «Возвращение Мухтара - 5».