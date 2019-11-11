Умерла сыгравшая в фильме Вуди Аллена актриса. Ей было 13 лет

«Моя прекрасная и талантливая внучка <…> скоропостижно скончалась из-за приступа астмы. Врачи пытались спасти ей жизнь, но теперь она с ангелами», — сообщил родственник Лорел.

В комментариях к записи люди оставили свои соболезнования в связи с кончиной Григгс.

Впервые она вышла на сцену в шесть лет. Играла на Бродвее, получив роли в том числе в мюзиклах «Кошка на раскаленной крыше» и «Однажды».

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Лорел довелось работать с известными голливудскими актрисами Скарлетт Йоханссон и Кристен Стюарт. В «Светской жизни» Вуди Аллена она сыграла дочь Эвелин, сестры главного героя.