  • Умерла сыгравшая в фильме Вуди Аллена актриса. Ей было 13 лет

    11 ноября 2019, 13:56

    Александра Ломейко

    В США скончалась 13-летняя актриса Лорел Григгс. У девушки начался сильный приступ астмы. Медики не смогли ей помочь. О смерти Григгс написал в Facebook дедушка юной артистки Дэвид Ривлин.
    Умерла сыгравшая в фильме Вуди Аллена актриса. Ей было 13 лет

    «Моя прекрасная и талантливая внучка <…> скоропостижно скончалась из-за приступа астмы. Врачи пытались спасти ей жизнь, но теперь она с ангелами», — сообщил родственник Лорел.

    В комментариях к записи люди оставили свои соболезнования в связи с кончиной Григгс.

    Впервые она вышла на сцену в шесть лет. Играла на Бродвее, получив роли в том числе в мюзиклах «Кошка на раскаленной крыше» и «Однажды».

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    Лорел довелось работать с известными голливудскими актрисами Скарлетт Йоханссон и Кристен Стюарт. В «Светской жизни» Вуди Аллена она сыграла дочь Эвелин, сестры главного героя.