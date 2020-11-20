Умерла супруга экс-президента Армении

«Офис третьего президента РА выражает глубокие соболезнования Сержу Саргсяну, его семье, родным и близким», — цитирует офис президента «Утро.ру».

Отмечается что жена Саргсяна заразилась коронавирусом. 16 ноября ее перевели в реанимацию ереванского медцентра «Наири», а потом в крайне тяжелом состоянии перевезли в немецкую клинику. Врачам не удалось спасти ей жизнь.