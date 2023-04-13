13 апреля 2023, 16:53
Умерла создательница мини-юбки Мэри Куант
Британская создательница мини-юбки Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет
Известный британский дизайнер Мэри Куант скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщило агентство Reuters.
Куант ушла из жизни в своем доме в графстве Суррей. Детали о причинах смерти издание не привело.
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Модельер стала известна весь мир после создания мини-юбки. Впервые этот вид одежды появился в 1960-х годах, находку Куант популяризировала популярная в то время модель Твигги.
Модельера считают причастной к работе над имиджем рок-группы The Rolling Stones. Куант одной из первых в мире начала использовать на показах яркую косметику, простые короткие стрижки, туфли на платформах, замшевую одежду и обтягивающие цветные брюки.
В 2014 году покойная королева Великобритании Елизавета II удостоила Куант титулом дамы, который является аналогом звания рыцаря, за общий вклад в развитие мировой моды. Кроме того, в 1962 году дизайнер получала Орден Британской империи.
Мода
Великобритания
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