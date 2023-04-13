Мир 13 апреля 2023, 16:53 Умерла создательница мини-юбки Мэри Куант Британская создательница мини-юбки Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет Unsplash

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Известный британский дизайнер Мэри Куант скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщило агентство Reuters.

Куант ушла из жизни в своем доме в графстве Суррей. Детали о причинах смерти издание не привело.

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Модельер стала известна весь мир после создания мини-юбки. Впервые этот вид одежды появился в 1960-х годах, находку Куант популяризировала популярная в то время модель Твигги.

Модельера считают причастной к работе над имиджем рок-группы The Rolling Stones. Куант одной из первых в мире начала использовать на показах яркую косметику, простые короткие стрижки, туфли на платформах, замшевую одежду и обтягивающие цветные брюки.

В 2014 году покойная королева Великобритании Елизавета II удостоила Куант титулом дамы, который является аналогом звания рыцаря, за общий вклад в развитие мировой моды. Кроме того, в 1962 году дизайнер получала Орден Британской империи.