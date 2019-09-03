  • Умерла сестра Юлии Тимошенко

    03 сентября 2019, 21:05

    Анастасия Кукова

    Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко из-за смерти двоюродной сестры Татьяны Шараповой пропустила заседание Верховной рады Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.
    Умерла сестра Юлии Тимошенко

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    Собеседник издания рассказал, что Татьяне Шараповой было 48 лет. Она ничем не болела, но две недели назад она упала в обморок, впала в кому и умерла.

    Днепропетровская районная организация Всеукраинского объединения «Батькивщина» выразила свои соболезнования тете Тимошенко Антонине Ульяхиной, которая является главой этого объединения.

    В кулуарах парламента народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии «Батькивщина» Валентин Наливайченко подтвердил, что Тимошенко отсутствовала в Раде в связи с горем в семье.

    «Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования. Я думаю, она сама объяснит», — сказал он.