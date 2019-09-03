Умерла сестра Юлии Тимошенко

Луценко вспомнил об обидных шутках студии Зеленского в адрес Тимошенко Подробнее

Собеседник издания рассказал, что Татьяне Шараповой было 48 лет. Она ничем не болела, но две недели назад она упала в обморок, впала в кому и умерла.

Днепропетровская районная организация Всеукраинского объединения «Батькивщина» выразила свои соболезнования тете Тимошенко Антонине Ульяхиной, которая является главой этого объединения.

В кулуарах парламента народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии «Батькивщина» Валентин Наливайченко подтвердил, что Тимошенко отсутствовала в Раде в связи с горем в семье.

«Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования. Я думаю, она сама объяснит», — сказал он.