20 июля 2023, 04:50
Умерла сестра Че Гевары
El País: Сестра Че Гевары умерла в возрасте 93 лет
В возрасте 93 лет ушла из жизни сестра революционера Эрнесто Че Гевары, архитектор и исследователь университета Буэнос-Айреса Селия Гевара де ла Серна. Об этом сообщила газета El País.
Что стало причиной смерти женщины и при каких обстоятельствах она ушла из жизни не уточняется.
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«Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки», — говорила женщина при жизни.
Но при этом Селия Гевара де ла Серна добавляла, что жизнь очень быстротечна, «и никто не может и не хочет ограничиваться культивированием памяти о легенде».
Селия Гевара де ла Серна работала над урбанизацией северных районов столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Также, как отметил ТАСС, женщина занималась решением ряда социальных проблем.
В августе прошлого года сын Эрнесто Че Гевары Камило умер в возрасте 55 лет. У мужчины произошел сердечный приступ. Камило было четыре года, когда его отца казнили в Боливии.
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