Мир 20 июля 2023, 04:50 Умерла сестра Че Гевары El País: Сестра Че Гевары умерла в возрасте 93 лет РИА «Новости»

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В возрасте 93 лет ушла из жизни сестра революционера Эрнесто Че Гевары, архитектор и исследователь университета Буэнос-Айреса Селия Гевара де ла Серна. Об этом сообщила газета El País.

Что стало причиной смерти женщины и при каких обстоятельствах она ушла из жизни не уточняется.

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«Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки», — говорила женщина при жизни.

Но при этом Селия Гевара де ла Серна добавляла, что жизнь очень быстротечна, «и никто не может и не хочет ограничиваться культивированием памяти о легенде».

Селия Гевара де ла Серна работала над урбанизацией северных районов столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Также, как отметил ТАСС, женщина занималась решением ряда социальных проблем.

В августе прошлого года сын Эрнесто Че Гевары Камило умер в возрасте 55 лет. У мужчины произошел сердечный приступ. Камило было четыре года, когда его отца казнили в Боливии.