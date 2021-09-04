Умерла пожаловавшаяся на разрушенную жизнь победительница лотереи

Ушла из жизни 56-летняя жительница ирландского города Страбан. Она сорвала джекпот в лотерее и заявила, что полученные деньги разрушили ее жизнь.

Тело Маргарет Лоури нашли в ее доме правоохранители, сообщило издание Daily Mail. Приезжавшие по вызову медики лишь констатировали смерть женщины. Сотрудники полиции не нашли ничего подозрительного в смерти ирландки. Несмотря на это, они назначили проведение вскрытия. Лоури не была замужем, но у нее остались четверо братьев и сестер.

Женщина сорвала джекпот в 2013 году. В лотерее ей удалось выиграть 27 миллионов фунтов стерлингов (порядка 2,7 миллиарда рублей). Лоури признавалась, что до выигрыша ей приходилось жить на 58 фунтов (5,8 тысячи рублей) в неделю. Счастливый билет она приобрела в центре занятости.

Примерно половину полученных денег Лоури отдала на благотворительность. Еще она купила жилье, паб и мельницу, из которой сделала развлекательный центр. В одном из интервью женщина заявила, что деньги разрушили ее жизнь.

«Я была счастлива раньше. Я человек, и все, что сделал этот джекпот, — это разрушил мою жизнь», — признавалась она.

Мельницу Лоури неоднократно поджигали. В 2015-м женщину отправили на исправительные работы из-за оскорбления таксиста. Спустя три года Лоури пришлось выплатить бывшему работнику 30 тысяч фунтов (около трех миллионов рублей). Тогда суд установил, что женщина оскорбляла сотрудника и уволила его из прихоти.