Умерла последняя носительница алеутского языка в России
Умерла россиянка, которая была последней носительницей алеутского языка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Союз коренных малочисленных народов севера.
По данным сайта «Дни.ру», женщине было 93 года. Член-корреспондент РАН Евгений Головко рассказал, что она была единственной в России, кто говорил на этом языке.
«Очень близкий (почти тот же самый) язык пока еще сохраняется на Алеутских островах (о. Атка, несколько носителей), но в России, насколько мне известно, больше говорящих на этом языке нет», — рассказал он.