Умерла оперная певица из Франции Мади Меспле

«Мади Меспле блистала операх „Лакме“, „Севильский цирюльник“, „Сказки Гофмана“. Она передавала все точно и чувственно и помогала продвигать нашу культуру на мировой сцене. Великая женщина покинула нас», — написал Ристер.

По данным телеканала BFMTV, певица умерла дома в Тулузе, в окружении членов своей семьи.

«Она одна из величайших личностей французской культурной жизни после войны. У нее был кристально чистый высокий голос… это было феноменально», — приводит телеканал слова художественного руководителя Оперного театра Капитолия Тулузы Кристофа Гристи.

Певица родилась в Тулузе в 1931 году. Она выступала на сценах Большого театра в Москве, Королевского оперного театра в Лондоне, Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и театра Колон в Буэнос-Айресе.