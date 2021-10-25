Умерла мать Снуп Дога

Американский рэпер и продюсер Снуп Дог сообщил о смерти своей матери Беверли Тейт. В знак скорби и уважение он разместил в Instagram пост, в котором поблагодарил бога за то, что он подарил ему ангела. Причина смерти женщины неизвестна.

В начале этого года Беверли Тейт была госпитализирована по неизвестным причинам, сообщил TMZ. Снуп Дог попросил своих поклонников помолиться за нее. Затем он сообщил, что матери стало лучше и она открыла глаза. Однако так и не назвал ее заболевание.

Мать и сын были очень близки. Снуп Дог не раз заявлял, что все хорошим, что в нем есть, обязан Беверли Тейт. Именно она уговорила рэпера извиниться перед журналисткой Гейл Кинг, которой исполнитель угрожал расправой за неуместное замечание о том, что погибшего баскетболиста Коби Брайанта подозревали в изнасиловании. Беверли Тейт воспитывала Снуп Дога и еще двух сыновей в христианских традициях.