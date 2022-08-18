Умерла известный японский дизайнер Ханаэ Море

Дизайнер Ханаэ Мори, которая создала свадебное платье для японской императрицы Масако, скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Агентство уточнило, что Мори умерла 11 августа в своем доме в Токио.

Ханаэ Мори родилась 8 января 1926 года в префектуре Симанэ. Позже вместе с семьей переехала в Токио, там она кончила Токийский женский христианский университет.

Она открыла первую студию в 1951 году, а спустя пару лет стала работать над кинокостюмами. Первый показ коллекции Мори в Нью-Йорке состоялся в 1965 году Она показала коллекцию «Восток встречается с Западом», которая получила общемировое признание.

Японский дизайнер в 1970-к открывали свои дома моды и выставочные залы в Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Вскоре после этого она стала единственным дизайнером из Азии, который был принят в парижскую гильдию модельеров высокой моды. Ханаэ Мори по приглашению княгини Грейс Келли в 1976 году провела показ в Монако.

Мори создала костюмы для балета«Золушка» Рудольфа Нуреева и для оперы «Мадам Баттерфляй». Модельер в 1993 году сшила свадебное платье для невесты действующего императора Японии Нарухито — Масако Овады.