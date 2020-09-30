Умерла исполнительница хита I Am Woman Хелен Редди
Австралийская певица Хелен Редди умерла в Лос-Анджелесе на 79-м году жизни. Она прославилась своим хитом I Am Woman в начале 1970-х годов. О смерти певицы сообщили ее дети на фан-странице в Facebook.
«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой мамы Хелен Редди. Она умерла днем 29 сентября 2020 года в Лос-Анджелесе. <...> Наши сердца разбиты, но нас утешает осознание того, что ее голос будет звучать вечно», — говорится в сообщении.
В конце 1972 года ее песня I Am Woman заняла первое место в чартах Billboard и принесла ей премию «Грэмми». Позже эта композиция стала гимном феминистического движения.
В последние годы Редди страдала эндокринным заболеванием и деменцией. Она не дожила до своего 79-летия меньше месяца.