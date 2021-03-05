На 91-м году жизни в США умерла голливудская актриса Джоан Уэлдон. Она снималась в кино в 1950-х годах. О смерти Уэлдон сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на ее семью.

«С грустью сообщаем о кончине Джоан Луизы Уэлдон Поделл, любящей и преданной матери, жены, бабушки и дорогой подруги», — говорится в сообщении родных актрисы.

Она умерла в своем доме во Флориде в конце февраля. В кино Уэлдон снималась с 1953 по 1958 год.

Актриса родилась в 1930 году в Сан-Франциско. В Голливуде дебютировала в нуар-картине «Система» Льюиса Сейлера в 1953 году. Мировую известность ей принесла роль в триллере 1954 года «Они» про нашествие гигантских муравьев. Этот фильм номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшие спецэффекты».

Самый популярный сериал, в котором снималась Уэлдон, — «Перри Мейсон».