Умерла французская актриса Натали Делон

«Покойся с миром, мама», — написал он на черном фоне и лаконично указал в посте даты ее жизни.

В фильмографии актрисы более 30 картин. В кино она дебютировала в ленте «Самурай» режиссера Жана-Пьера Мельвиля в 1967 году. Она снялась в ней вместе с Аленом Делоном. Они были женаты с 1964 по 1968 год. В последний раз на большом экране она появлялась в 2009 году.

После развода с Делоном она увлеклась режиссурой и написанием сценариев. Энтони не назвал причину смерти матери. СМИ пишут, что у нее был рак.