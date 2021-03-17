Умерла экс-ведущая программы «Top Gear»

Умерла экс-ведущая популярной программы Top Gear и автогонщица Сабина Шмиц. Последние годы она боролась с раком.

Немецкой телеведущей был 51 год. Три года назад у нее диагностировали рак, сообщил Daily Mail. Во время болезни она продолжала гоночную карьеру.

В 2020 году Сабина в социальных сетях сообщила, что не сможет выйти на старт очередной суточной автогонки в Германии. Она написала, что больна «стойкой формой рака» и из-за COVID-19 у нее началась рецессия.

Впервые Сабина выступила на гоночной трассе Нюрбургринг в 17 лет. В 19 лет установила рекорд прохождения трассы на Ford Sierra Cosworth. В 2004 году установила новый рекорд во время съемок передачи Top Gear, когда пытался побить время телеведущего Джереми Кларксона. С 2016 года стала ведущей передачи. В Top Gear она проработала до 2020 года.

Сабине дали прозвища «Самая быстрая таксистка в мире» и «Королева Нюрбургринга», за свою жизнь она сделала 14−15 тысяч кругов по Нюрбургрингу.