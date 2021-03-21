Умерла египетская писательница Наваль ас-Саадави

Египетская писательница Наваль ас-Саадави ушла из жизни в возрасте 89 лет. Многие годы она занималась защитой прав женщин. Об этом сообщило издание Masrawy.

По информации газеты, писательница умерла в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Ас-Саадави знали как правозащитницу не только в Египте, но и в других странах. Она создала несколько организаций по защите прав женщин и выступала против их притеснения и полигамии. Писательница выступала за запрет операций по женскому обрезанию, которыми только в Египте искалечили сотни девочек.

Родилась ас-Саадави 27 октября 1931 года в небольшой деревне Кафр-Тахла. В 1995 году получила диплом врача в Каирском университете. Позже стала психиатром и автором большого количества художественных книг. Ее работы перевели более чем на 20 языков мира.

За годы своей жизни ас-Саадави успела побывать главным редактором журнала «Здоровье» и гендиректором департамента санитарного просвещения Минздрава Египта. Она основала Ассоциацию египетских женщин-писательниц и была удостоена множества званий. В 2015 году ас-Саадави стала номинантом на Нобелевскую премию по литературе.