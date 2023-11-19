Мир 19 ноября 2023, 23:55 Умерла бывшая первая леди США, супруга 39-го президента Розалин Картер Центр Картера: в возрасте 96 лет умерла бывшая первая леди Розалин Картер Unsplash

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Бывшая первая леди США, супруга 39-го президента Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Центр Картера.

Розалин была 77 лет замужем за Джимми Картером, 39-м президентом США, которому сейчас 99 лет. Бывшая первая леди скончалась дома в Пленсе штата Джорджия, в окружении семьи. У Картеров — четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков.

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Экс-президент Джимми Картер считал супругу равноправным партнером, который всегда давал мудрые советы. Розалин Картер была страстной поборницей психического здоровья, ухода за больными и прав женщин. Ее жизнь назвали примером для американцев.