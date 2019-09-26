Умерла боец ММА Кэти Коллинз

Тренер спортсменки Джей Ти Тилли рассказал, что Коллинз умерла от аневризмы сосудов головного мозга. По его словам, спортсменка боролась за жизнь до самого конца.

«Борьба окончена. Ты никогда не прекращала сражаться, не сдавались и мы. Я так горжусь тобой, Кейт. Мы сделали это. Мне посчастливилось вместе с тобой реализовать твою мечту. Не променял бы это ни на что другое. Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо может это представить», — написал в соцсети тренер Коллинз.

У спортсменки остались двое сыновей.