04 января 2023, 20:21
Умерла английская писательница Фэй Уэлдон
Английская писательница Фэй Уэлдон умерла в возрасте 91 года
Английская писательница Фэй Уэлдон ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщила ее семья в своем заявлении в Twitter.
«С большой грустью сообщаем о смерти Фэй Уэлдон (командора ордена Британской империи), писательницы, эссеиста и драматурга. Она мирно умерла этим утром, 4 января», — написали родственники англичанки.
Реклама
Других подробностей смерти писательницы они раскрывать не стали.
Реклама
Настоящее имя Уэлдон — Фрэнклин Биркиншоу. Она родилась 22 сентября 1931 года в небольшом городке Алвечерч, расположенном на западе Англии.
Будущая известная писательница поступила в Сент-Эндрюсский университет, но не доучилась из-за беременности и замужества. После развода Уэлдон стала работать копирайтером, а через некоторое время снова вышла замуж.
В 1962 году вышел ее дебютный роман «Шутка толстушки». Широкую известность писательнице принес роман «Жизнь и любовь дьяволицы», увидевший свет в 1983 году. Позже по ней сняли сериал в Великобритании, а в США — фильм.
Уэлдон была обладательницей большого числа премий и наград.
Англия
Реклама
Реклама