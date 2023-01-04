Мир 04 января 2023, 20:21 Умерла английская писательница Фэй Уэлдон Английская писательница Фэй Уэлдон умерла в возрасте 91 года Википедия

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Английская писательница Фэй Уэлдон ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщила ее семья в своем заявлении в Twitter.

«С большой грустью сообщаем о смерти Фэй Уэлдон (командора ордена Британской империи), писательницы, эссеиста и драматурга. Она мирно умерла этим утром, 4 января», — написали родственники англичанки.

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Других подробностей смерти писательницы они раскрывать не стали.

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Настоящее имя Уэлдон — Фрэнклин Биркиншоу. Она родилась 22 сентября 1931 года в небольшом городке Алвечерч, расположенном на западе Англии.

Будущая известная писательница поступила в Сент-Эндрюсский университет, но не доучилась из-за беременности и замужества. После развода Уэлдон стала работать копирайтером, а через некоторое время снова вышла замуж.

В 1962 году вышел ее дебютный роман «Шутка толстушки». Широкую известность писательнице принес роман «Жизнь и любовь дьяволицы», увидевший свет в 1983 году. Позже по ней сняли сериал в Великобритании, а в США — фильм.

Уэлдон была обладательницей большого числа премий и наград.