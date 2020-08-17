Умерла американская актриса Линда Манц

Родственники актрисы заявили, что муж, двое сыновей и трое внуков будут очень скучать по ней.

«Линда была любящей женой, заботливой мамой, замечательной бабушкой и большим другом, которого многие любили», — говорится в тексте эпитафии.

Линда Манц пришла в кино в возрасте 15 лет. Она прославилась после съемок в картине «Дни жатвы». После она продолжала играть в картинах «Странники», «Как гром среди ясного неба», «Гуммо». В последний раз на экране она появилась в эпизодической роли в фильме режиссера Дэвида Финчера «Игра».

После 1994 года Линда Манц прекратила карьеру и уехала из Голливуда. Как объяснила актриса, что ей на смену пришли молодые актеры, среди которых она просто потерялась.

«Я уехала, родила троих детей. Теперь мне просто нравится сидеть дома и варить суп», — говорила Манц в беседе с журналистами. В последние годы она работала садовником. Старалась не общаться с прессой и не пользовалась мобильным телефоном.

Актрисы Хлоя Севиньи и Наташа Лион выразили соболезнования семье Манц. Обе они отметили, что именно игра Линды в «Днях жатвы» вдохновили их на актерскую карьеру.