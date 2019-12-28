    28 декабря 2019, 11:05

    Умерла актриса Сью Лайон. Она сыграла Лолиту в одноименном фильме Кубрика

    Андрей Иванов

    Умерла исполнительница главной роли в картине Стэнли Кубрика «Лолита» Сью Лайон. Американской актрисе было 73 года. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на ее друга Фила Сиракопулоса.
    Умерла актриса Сью Лайон. Она сыграла Лолиту в одноименном фильме Кубрика

    Собеседник отметил, что у Лайон давно были проблемы со здоровьем. Актриса впервые появилась на большом экране в экранизации Кубрика романа Владимира Набокова «Лолита», которая вышла в 1962 году.

    Режиссер долго не мог выбрать исполнительницу главной роли в этой ленте. Он заметил 14-летнюю Лайон в шоу Лоретты Янг в 1960 году. До этой судьбоносной встречи будущая актриса уже год как снималась в рекламе и работала на телевидении.

    Всего в фильмографии Лайон более 20 картин, среди которых «Ночь игуаны» Джона Хьюстона и «7 женщин» Джона Форда.