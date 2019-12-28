Умерла актриса Сью Лайон. Она сыграла Лолиту в одноименном фильме Кубрика

Собеседник отметил, что у Лайон давно были проблемы со здоровьем. Актриса впервые появилась на большом экране в экранизации Кубрика романа Владимира Набокова «Лолита», которая вышла в 1962 году.

Режиссер долго не мог выбрать исполнительницу главной роли в этой ленте. Он заметил 14-летнюю Лайон в шоу Лоретты Янг в 1960 году. До этой судьбоносной встречи будущая актриса уже год как снималась в рекламе и работала на телевидении.

Всего в фильмографии Лайон более 20 картин, среди которых «Ночь игуаны» Джона Хьюстона и «7 женщин» Джона Форда.