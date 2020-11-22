Умерла актриса сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес

Национальная ассоциация актеров Мексики сообщила о смерти актрисы Малени Моралес, получившую популярность после съемок в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».

Ассоциация сообщила в Twitter, что глубоко сожалеет о ее кончине и выражает соболезнования ее мужу Отто Сирго, с которым Малени прожила в браке 45 лет, семье и друзьям.

Причина смерти актрисы не указывается. В сентябре Сирго рассказал в интервью, что жене удалось победить рак легких. Болезнь протекала бессимптомно, ее обнаружили в ходе обычного планового обследования.