Мир 16 мая 2023, 04:45 Умерла актриса Регина Разума из сериала «Каменская» JRT: умерла советско-латвийская актриса Регина Разума Кинопоиск

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Советско-латвийская актриса театра и кино Регина Разума скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщил Новый Рижский театр ( JRT ), в котором служила артистка.

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума», — сказано в публикации.

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В сообщении не говорится о причинах смерти.

Регина Разума родилась в Риге в 1951 году. В кино начала сниматься в 1971 году, популярность на просторах Советского Союза актрисе принесли роли в фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Не покидай…», «Право на выстрел», «Акванавты». В 2002 году Разума снялась в российском сериале «Каменская-2» в роли секретаря Кнепке. После распада СССР Регина Разума служила в Новом Рижском театре.