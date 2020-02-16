Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

Американская актриса Линн Коэн умерла на 87-м году жизни. Она известна по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Удивительная миссис Мейзел».

О смерти актрисы сообщил сайт Vanity Fair. Причины и дата похорон пока не уточняются. Известно, что Линн Коэн скончалась 14 февраля в Нью-Йорке.

Коэн родилась в 1933 году в Канзас-Сити. Ее актерская карьера началась в 1970-е годы, с тех пор за 50 лет она исполнила более 110 ролей. В 1990 году дебютировала на Бродвее.

Большинство знает Линн Коэн по роли домработницы Магды в сериале «Секс в большом городе». Вот небольшой эпизод, где она навела свои порядки в доме Миранды Хоббс. Немного навязчиво, но все равно очень мило.

Коэн снялась в сериалах «Закон и порядок», «Полиция Нью-Йорка», «Мастер не на все руки». Она появилась во втором сезоне популярного сериала последних лет «Удивительная миссис Мейзел».

Среди ее самых известных киноролей — персонажи в фильмах «Загадочное убийство в Манхэттене», «Мюнхен» и «Голодные игры».