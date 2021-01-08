Умерла актриса из «Полицейской академии» Мэрион Рэмси
В Лос-Анджелесе скончалась актриса Мэрион Рэмси. Она сыграла одну из самых ярких героинь культовой комедии «Полицейская академия» — застенчивую Лаверн Хукс, которая говорила высоким голосом. Об этом сообщила газета Variety со ссылкой на агента Рэмси Роджера Пола.
Агент рассказал изданию, что актриса болела, но точную причину смерти не назвал. Ей было 73 года.
Рэмси играла в мюзиклах, снималась на телевидении, но настоящую славу ей принесла «Полицейская академия». Первая часть комедии вышла в 1984 году.
После «Полицейской академии» Рэмси продолжила работу на телевидении и снялась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секретный агент Макгайвер».
В 2015 году в прокат вышел фильм «Лавантула», в котором актриса снялась со своим коллегой по «Полицейской академии» Стивом Гуттенбергом. В комедии он играл главного героя — курсанта Кэри Махоуни.