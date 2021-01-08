Умерла актриса из «Полицейской академии» Мэрион Рэмси

Агент рассказал изданию, что актриса болела, но точную причину смерти не назвал. Ей было 73 года.

Рэмси играла в мюзиклах, снималась на телевидении, но настоящую славу ей принесла «Полицейская академия». Первая часть комедии вышла в 1984 году.

После «Полицейской академии» Рэмси продолжила работу на телевидении и снялась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секретный агент Макгайвер».

В 2015 году в прокат вышел фильм «Лавантула», в котором актриса снялась со своим коллегой по «Полицейской академии» Стивом Гуттенбергом. В комедии он играл главного героя — курсанта Кэри Махоуни.