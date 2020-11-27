Умерла актриса Дария Николоди

Отмечается, что о смерти Николоди сообщила ее дочь Азия Ардженто.

«Покойся в мире, любимая мама. Теперь ты можешь свободно лететь со своей великой душой и больше никогда не страдать», — написала Ардженто на своей странице в Instagram.

ИА Nation News напомнило, что Николоди блистала в картинах, снятых в жанре джалло. Это фильмы ужасов, которые сочетают в себе элементы эротики и криминального триллера. По данным информагентства, актрису прозвали «королевой крика» из-за частых сцен с убийцами и маньяками.