  • Умерла актриса Анна Карина. Она снималась в фильмах Годара и Фассбиндера

    15 декабря 2019, 12:27

    Андрей Иванов

    Ушла из жизни французская актриса датского происхождения Анна Карина. Ей было 79 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента Лорана Баландраса.
    Умерла актриса Анна Карина. Она снималась в фильмах Годара и Фассбиндера

    «Анна умерла в парижской больнице от рака. Она была свободной, уникальной художницей», — приводит агентство слова агента. Министр культуры Франции написал на своей странице в Тwittеr, что французский кинематограф осиротел после ухода Карины.

    В фильмографии актрисы более 70 картин. Она снялась в семи лентах культового режиссера 1960-х Жана-Люка Годара. В 1961 году Карина получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Женщина есть женщина» Годара.

    Она также выходила на сцену в качестве певицы. По популярности звезда французского кино конкурировала с известным французским певцом Сержем Генсбуром.