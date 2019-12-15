Умерла актриса Анна Карина. Она снималась в фильмах Годара и Фассбиндера

«Анна умерла в парижской больнице от рака. Она была свободной, уникальной художницей», — приводит агентство слова агента. Министр культуры Франции написал на своей странице в Тwittеr, что французский кинематограф осиротел после ухода Карины.

В фильмографии актрисы более 70 картин. Она снялась в семи лентах культового режиссера 1960-х Жана-Люка Годара. В 1961 году Карина получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Женщина есть женщина» Годара.

Она также выходила на сцену в качестве певицы. По популярности звезда французского кино конкурировала с известным французским певцом Сержем Генсбуром.