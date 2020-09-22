Умерла 98-летняя мать Сильвестра Сталлоне

Точная дата смерти и причины, из-за которых умерла мать Сталлоне, не приводятся.

При помощи Джеки Сталлоне в 80-х появилась программа Glow о реслинге, которую впоследствии перезапустил Netflix. В те времена она являлась менеджером и промоутером женской лиги спортивного шоу.

Сталлоне не раз появлялась на телевидении в 90-х как астролог, сама была героем реалити-шоу, танцовщицей, а последнее время активно вела соцсети.

В ее Instagram множество публикаций с тренировками и студийными танцами, занятиями пилатесом и другими активностями.

У Жаклин Сталлоне трое детей — Сильвестр Сталлоне, музыкант и певец Фрэнк Сталлоне и актриса Тони Д’Альто. Последняя умерла в 2012 году.

Ранее стало известно о кончине художника и иллюстратора Рона Кобба, который работал над «Чужими» и «Назад в будущее».