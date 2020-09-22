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    22 сентября 2020, 10:57

    Умерла 98-летняя мать Сильвестра Сталлоне

    Александра Ломейко

    Ушла из жизни мать американского актера Сильвестра Сталлоне. Астролога, танцовщицы и промоутера женского реслинга Жаклин Сталлоне не стало в возрасте 98 лет, сообщил портал TMZ.

    Точная дата смерти и причины, из-за которых умерла мать Сталлоне, не приводятся.

    При помощи Джеки Сталлоне в 80-х появилась программа Glow о реслинге, которую впоследствии перезапустил Netflix. В те времена она являлась менеджером и промоутером женской лиги спортивного шоу.

    Сталлоне не раз появлялась на телевидении в 90-х как астролог, сама была героем реалити-шоу, танцовщицей, а последнее время активно вела соцсети.

    В ее Instagram множество публикаций с тренировками и студийными танцами, занятиями пилатесом и другими активностями.

    У Жаклин Сталлоне трое детей — Сильвестр Сталлоне, музыкант и певец Фрэнк Сталлоне и актриса Тони Д’Альто. Последняя умерла в 2012 году.

    Ранее стало известно о кончине художника и иллюстратора Рона Кобба, который работал над «Чужими» и «Назад в будущее».

    Новости SMI.FM