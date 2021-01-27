Умерла 26-летняя звезда корейского кино

Южнокорейская актриса и модель Сон Ю Чжон скончалась в 26 лет. Местные СМИ сообщают, что девушка покончила с собой.

Звезда корейского сериала «Школа 2017» умерла в субботу и была похоронена 25 января. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Актриса Сон Ю Чжун покинула эту жизнь 23 января 2021 года. В соответствии с пожеланиями ее семьи похороны прошли спокойно», — сообщило СМИ ее агентство Sublime Artist.

Прощание прошли в филиале Сеульского медицицинском центре. Точная причина смерти не сообщается, однако местные СМИ сначала сообщали о самоубийстве актрисы. Позднее в эти публикации были внесены правки.

«Невозможно точно знать, какие у нее были проблемы. Прошло довольно много времени с тех пор, как она дебютировала в индустрии кино, и она беспокоилась за спад в карьере. Она также ранее рассказывала о своих жизненных трудностях», — рассказал близкий друг Сон Ю Чжон Newsweek.

Сон Ю Чжон начала свою карьеру в качестве модели косметического бренда. В 2013 году она дебютировала на большом экране в фильме «Золотая радуга», снималась в музыкальных клипах. Она снималась в «Скажи мне свое желание» в 2014 году, «Школа 2017» в 2017 году и онлайн-сериале «На мое имя» в 2019 году. Сон Ю Чжон также была показана в рекламе бытовой техники, кофе и косметики.