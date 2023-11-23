23 ноября 2023, 22:05
Умер звезда сериала «Ведьмак» Влодимеж Мусял
Польский актер театра и кино Влодимеж Мусял умер в возрасте 92 года. Об этом сообщил информационный портал Co Za tydzien.
По информации издания, артист скончался 19 ноября. Причина смерти не называется.
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Влодимеж Мусял родился в 1931 году. В начале карьеры он играл в кукольном театре «Пинокио» в Лодзи, потом в театрах Ченстоховы и Вроцлава. С конца 70-х актер снимался в кино. Всего он исполнил более ста ролей. В том числе в фильмах «Дьявол», «Ва-банк», «Война миров. Следующее столетие», «Кингсайз», «Король Убю» и других. Кроме того, он запомнился зрителям участием в сериале «Ведьмак».
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