Мир 23 ноября 2023, 22:05 Умер звезда сериала «Ведьмак» Влодимеж Мусял РИА «Новости»

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Польский актер театра и кино Влодимеж Мусял умер в возрасте 92 года. Об этом сообщил информационный портал Co Za tydzien.

По информации издания, артист скончался 19 ноября. Причина смерти не называется.

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Влодимеж Мусял родился в 1931 году. В начале карьеры он играл в кукольном театре «Пинокио» в Лодзи, потом в театрах Ченстоховы и Вроцлава. С конца 70-х актер снимался в кино. Всего он исполнил более ста ролей. В том числе в фильмах «Дьявол», «Ва-банк», «Война миров. Следующее столетие», «Кингсайз», «Король Убю» и других. Кроме того, он запомнился зрителям участием в сериале «Ведьмак».