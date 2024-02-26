26 февраля 2024, 07:24
Умер звезда «Капитана Марвел»
Актер из «Звездного пути» и «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл умер в 49 лет
Известный канадский актер Кеннет Митчелл скончался на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в социальной сети Instagram сообщила семья актера.
Митчелл умер в субботу, 24 февраля.
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«Уважаемые поклонники, с тяжелым сердцем мы сообщает о смерти Кеннета Митчелла, любимого мужа, отца, дяди, брата, сына и друга для многих», — отметили его близкие.
На протяжении последних нескольких лет Митчелл страдал от бокового амиотрофического склероза.
Митчелл стал известен большому кругу зрителей благодаря роли Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел», где он сыграл отца главной героини, а также сериалу «Звездный путь». Также он снимался в сериалах «C.S.I. Место преступления» и «Анатомия страсти».
* Деятельность компании Meta (владеет Facebook и Instagram) запрещена в России.
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