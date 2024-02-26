Мир 26 февраля 2024, 07:24 Умер звезда «Капитана Марвел» Актер из «Звездного пути» и «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл умер в 49 лет YouTube / скриншот

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Известный канадский актер Кеннет Митчелл скончался на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в социальной сети Instagram сообщила семья актера.

Митчелл умер в субботу, 24 февраля.

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«Уважаемые поклонники, с тяжелым сердцем мы сообщает о смерти Кеннета Митчелла, любимого мужа, отца, дяди, брата, сына и друга для многих», — отметили его близкие.

На протяжении последних нескольких лет Митчелл страдал от бокового амиотрофического склероза.

Митчелл стал известен большому кругу зрителей благодаря роли Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел», где он сыграл отца главной героини, а также сериалу «Звездный путь». Также он снимался в сериалах «C.S.I. Место преступления» и «Анатомия страсти».

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