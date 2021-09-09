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    09 сентября 2021, 12:40

    Умер звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» Майкл Константин

    Наза Салех Захи

    Американский актер Майкл Константин умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил телеканал CNN. Константин был известен, прежде всего, по роли главы семейства в комедии «Моя большая греческая свадьба».

    Умер звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» Майкл Константин

    Агент актера рассказала, что он скончался еще 31 августа после долгой болезни.

    Майкл Константин, чье настоящее имя — Константин Иоаннидис, родился 22 мая 1927 года в Пенсильвании, в городе Рединг. Его семья — выходцы из Греции.

    Константин начал свою карьеру в середине 1950-х в Нью-Йорке. Он играл в бродвейских постановках. Одна из них — спектакль о жизни Хелен Келлер «Сотворившая чудо».

    Первый фильм с его участием — «Последняя миля» — вышел в 1959 году. Он снимался в теледраме «Беглец», а также в сериалах «Частный детектив Магнум», «Сумеречная зона», «Перри Мейсон», «За гранью возможного», «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Закон и порядок», «Детектив Раш», «Комната 222». За нее он получил премию «Эмми».

    Большую известность Константину принесла роль Гаса Портокалоса в «Моей большой греческой свадьбе». Также он снялся в фильме с Николь Кидман под названием «Моя жизнь». Кроме того, он принял участие в экранизации книги Стивена Кинга «Худеющий», где сыграл Тадзу Лемпке.