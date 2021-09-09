Умер звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» Майкл Константин

Американский актер Майкл Константин умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил телеканал CNN. Константин был известен, прежде всего, по роли главы семейства в комедии «Моя большая греческая свадьба».

Агент актера рассказала, что он скончался еще 31 августа после долгой болезни.

Майкл Константин, чье настоящее имя — Константин Иоаннидис, родился 22 мая 1927 года в Пенсильвании, в городе Рединг. Его семья — выходцы из Греции.

Константин начал свою карьеру в середине 1950-х в Нью-Йорке. Он играл в бродвейских постановках. Одна из них — спектакль о жизни Хелен Келлер «Сотворившая чудо».

Первый фильм с его участием — «Последняя миля» — вышел в 1959 году. Он снимался в теледраме «Беглец», а также в сериалах «Частный детектив Магнум», «Сумеречная зона», «Перри Мейсон», «За гранью возможного», «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Закон и порядок», «Детектив Раш», «Комната 222». За нее он получил премию «Эмми».

Большую известность Константину принесла роль Гаса Портокалоса в «Моей большой греческой свадьбе». Также он снялся в фильме с Николь Кидман под названием «Моя жизнь». Кроме того, он принял участие в экранизации книги Стивена Кинга «Худеющий», где сыграл Тадзу Лемпке.