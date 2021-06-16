Умер знаменитый в соцсетях крыс Пацюк

Популярный в социальных сетях крыс Пацюк умер 16 июня. Он прославился в начале прошлого года благодаря юмористическим роликам, которые снимал его хозяин. Грызун собрал почти полмиллиона подписчиков в TikTok.

О смерти Пацюка сообщил украинский блогер Илья Филоненко.

Первые ролики о жизни крыса появились в сентябре 2019 года. Блогер показывал, как пытается воспитывать своего питомца, но тот переживал только о различных вкусностях. Из-за плохого поведения грызуна стали считать хулиганом — этот образ надежно за ним закрепился.

Все ролики с участием Пацюка комментировал его хозяин. Постепенно контент стал более разнообразным. по мере увеличения числа подписчиков, блогер начал придумывать небольшие юмористические скетчи с питомцем. В них он обыгрывал его сложный характер и большой аппетит. При этом он не раз подчеркивал, что обычно использует еду только в качестве реквизита. Дело в том, что крысам нельзя есть соленую, сладкую и жирную пищу.

Обычно такие крысы живут два-три года, но часто болеют. Летом 2020-го Пацюк перенес операцию — из его живота удалили опухоль. Питомец умер от старости, ему исполнилось 2,5 года этой весной. В последние дни он мало ел и старался не двигаться. Однако хозяин до последнего верил, что крыс сможет поправиться и не хотел его усыплять.