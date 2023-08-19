Мир 19 августа 2023, 17:08 Умер знаменитый пес-мем Чимс Хозяин знаменитого пса-мема Чимса сообщил о смерти питомца

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Знаменитый мемный пес Чимс (Болци) умер в Гонконге. Ему было 12 лет. Информация о смерти знаменитого сиба-ину появилась в аккаунте собаки в Instagram*.

По словам владельца животного, питомец скончался после операции по удалению опухоли. Он призвали пользователей не грустить из-за случившегося, а вспомнить, сколько радости Болци принес миру, как поднимал всем настроение в непростое время.

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«Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, но теперь его миссия выполнена», — добавил хозяин пса.

Он выразил уверенность, что теперь Болци «свободно летает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями».

«Я надеюсь, что он сможет продолжать приносить радость всем в онлайн-мире, это моя единственная скромная просьба», — заключил владелец знаменитой собаки.

Мем про двух сиба-ину Доге и Чимсе получил большую популярность летом 2020 года. На шаблоне Доге был качком, олицетворяющем уверенность и силу, а Чимс — беспомощность и слабость.

Доге стал звездой раньше Чимса. Мем с удивленным сиба-ину начали активно использовать еще в 2013 году. Настоящее имя Доге — Кабосу. И в действительности собака женского пола, а не мужского.

В 2017 году Центральное телевидение Китая в преддверии 1 апреля решило разыграть зрителей и сообщило, что Доге умер. Эта новость быстро разлетелась по Twitter и СМИ. Многие поверили в смерть собаки и сильно расстроились.

Когда хозяйке животного начали поступать соболезнования, она опровергла этот фейк и заверила, что питомец жив и здоров, напомнила Lenta.ru.