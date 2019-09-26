Умер Жак Ширак

Умер бывший президент Франции Жак Ширак, сообщил сайт информационного агентства France-Presse. Он умер в кругу своей семьи. Бывшему главе государства было 86 лет.

Жак Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 годы. Дольше него президентом был только Франсуа Миттеран. Ширак — первый президент, которой сократил срок пребывания у руля республики с семи до пяти лет, и первый же, кого избрали вначале на семилетний, потом на пятилетний срок.

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Ширак был хорошо известен как меценат. Он был инициатором создания Парижского музея примитивного искусства. В 2008 году бывший французский глава стал лауреатом Государственной премии России в области гуманитарной деятельности.

Экс-президент был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель. Они поженились еще в 1956 году. В семье родились две дочери: Лоранс и Клод. Кроме того, в 1979 году семья удочерила девочку из Южного Вьетнама Ань-Дао Траксель. Клод позже работала секретарем и помощником у отца.

Причина смерти Ширака пока неизвестна. Также семья еще не объявила дату прощания.