Мир 14 марта 2024, 10:35 Умер занявший последнее место на Евровидении певец Джо Кутахар Занявший последнее место на Евровидении Певец Джо Кутахар умер в возрасте 83 лет

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На 84-м году жизни скончался известный мальтийский певец Джо Кутахар, который участвовал в конкурсе Евровидение. Об этом сообщило издание Times of Malta.

О смерти артиста стало известно от его брата Фрэнка. Причины ухода исполнителя из жизни не называются.

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Джо Кутахар принимали участие в Евровидении в 1972 году в Эдинбурге. Выиграв отбор, Кутахар представил Мальту на международном конкурсе в дуэте под названием Helen and Joseph. Участники заняли последнее место, получив минимальное количество баллов от большинства членов жюри.

Несмотря на это, карьера Кутахара была длительной и разнообразной. Родившийся в 1941 году певец отметился как артист кабаре в Великобритании в 1960-е годы и участник мальтийской рок-оперы Ġensna.