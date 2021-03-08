Умер YouTube-полиглот, который мог говорить более чем на 50 языках

В США скончался YouTube-полиглот Laoshu. Он прославился тем, что мог говорить более чем на 50 языках, которыми овладел благодаря личному методу изучения. Об этом сообщило Dailydot.

Издание уточнило, что 39-летний блогер умер в США из-за проблем с сердцем. Сейчас его родственники собирают средства, чтобы доставить тело на родину — из штата Аризона, где он скончался, в Огайо.

Настоящее имя Laoshu505000 Мозес Маккормик. Он зарегистрировался на YouTube в октябре 2006 года — через год после того, как на видеохостинге появился первый в истории ролик. Однако снимать ролики блогер начал только в 2008 году, выложив сразу несколько видео. В них он говорил на китайском, корейском, японском, болгарском, тайском, турецком, русском и других языках.

Laoshu больше 10 лет снимал спонтанные диалоги с туристами в США, в какой-то момент переходя на родной язык собеседников. В 2021 году его канал набрал миллион подписчиков, однако многие критиковали его метод изучения языков, потому что считали, что он запоминает только базовые фразы.