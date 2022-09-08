Умер второй подозреваемый в массовым убийстве людей в Канаде | 360°

Мир 08 сентября 2022, 13:06 (обновлено: 08 сентября 2022, 14:18) Поделиться Telegram

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Viber Умер второй подозреваемый в массовым убийстве людей в Канаде Полиция Канады сообщила о гибели второго подозреваемого в убийстве 10 человек РИА «Новости»

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Королевская канадская конная полиция (RCMP) задержала второго подозреваемого в массовой резне 4 сентября. Майлз Сандерсон вместе с братом убил 10 человек, а потом они сами скончались от травм. Об этом сообщил ресурс Global News.

«RCMP Саскачевана подтвердил поимку Майлза Сандерсона, подозреваемого в одном из самых страшных массовых убийств в истории Канады, после интенсивных четырехдневных поисков. Позже полиция подтвердила, что он был объявлен мертвым в больнице вскоре после взятия под стражу», — сообщил автор статьи.

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Подозреваемого схватили 7 сентября недалеко от Ростерна, более чем в 100 километрах к юго-западу от места нападения. Задержание было жестким, полиция применила метод преследования, когда автомобиль таранят и вытесняют с дороги.

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Угнанный Chevrolet Avalanche, на котором ехал Майлз Сандерсон, столкнули в канаву. Полицейские достали мужчину и передали медикам. В авто также нашли нож. Врачи попытались реанимировать предполагаемого преступника, но не смогли, он умер. RCMP Саскачевана потребовала провести независимое расследование ареста.

Незадолго до этого полиция нашла мертвым его брата Дэмиена Сандерсона. Он скончался от травм, которые, предположительно, нанес себе сам.

По версии следствия, братья в воскресенье напали на жителей центральной канадской провинции Саскачеван. Из-за ножевых ранений погибли 10 человек, 18 получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии.

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